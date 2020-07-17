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منوعات

بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:14 م
زواج الأميرة بياتريس
زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
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هدير علاء
بعد تأجيل موعد حفل زفافها بسبب أزمة تفشي وباء "كورونا"، تزوجت الأميرة "بياتريس"، حفيدة ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، من خطيبها رجل الأعمال الإيطالي "إدواردو مابيلي موزي" في حفل سري مفاجئ أقيم في قلعة "وندسور"، وفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية اليوم، الجمعة.

وكان من المقرر أن يقام عقد قران العروسين في التاسع والعشرين من مايو الماضي بالكنيسة الملكية في قصر "سانت جيمس"، لكن تم تأجيل مراسم عقد قرانهما بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم يعلن القصر الملكي آنذاك عن موعد جديد لإقامة حفل زفاف حفيدة الملكة.


وأقيمت مراسم عقد قران الأميرة "بياتريس"، البالغة من العمر 31 عامًا، صباح اليوم، في الكنيسة الملكية في قصر "رويال لودج" في "وندسور جريت بارك"، وهو مقر الإقامة الذي خُصص لوالدها الأمير "أندرو"، الابن الثاني لملكة بريطانيا، وزوجته السابقة "سارة فيرجسون".

وحضرت الملكة "إليزابيث الثانية" وزوجها دوق إدنبره الأمير "فيليب"، واللذين كانا متواجدين قيد العزل في قلعة "وندسور" منذ شهر مارس الماضي، مراسم عقد القران، وبدا الزوجان في حالة صحية جيدة عندما رصدتهما عدسات المصورين أثناء مغادرتهما حفل الزفاف.

وأيضًا كان من ضمن الحاضرين، الذين يُعتقد أن عددهم يُقدر بحوالي 20 شخصًا، والدا العروس الأمير "أندرو" ودوقة يورك "سارة فيرجسون"، وشقيقة العروس الأميرة "يوجيني".

جدير بالذكر أنه قد تم تقليص قائمة المدعوين لحفل الزفاف الملكي بشكل كبير في ضوء إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، والتي تسمح بحضور 30 شخصًا كحد أقصى لحفلات الزفاف، في حين كان العروسان يخططان في الأساس لإقامة مراسم عقد قرانهما في حضور 150 شخصًا في قصر "سانت جيمس" بالعاصمة البريطانية "لندن"، بالإضافة إلى إقامة حفل استقبال فخم في حديقة قصر "باكنجهام" الملكي.


وأصدر القصر الملكي بيانًا أوضح فيه أن "الاحتفال أقيم في حضورر الملكة ودوق إدنبره والعائلة المقربة"، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها من قبل الحكومة.

يشار إلى أنه كان قد تم إعلان خطوبة الأميرة "بياتريس" و"إدواردو مابيلي موزي" في شهر سبتمبر من العام الماضي.
بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري
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