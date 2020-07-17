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فن

لوك جديد .. محمد رجب ينشر صورة من داخل منزله .. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:43 م
محمد رجب
محمد رجب
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محمد بدران
شارك محمد رجب جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهر محمد رجب في الصورة باطلالة صيفية داخل منزله من أمام حمام سباحة بلوك جديد، نال إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر مشاركات محمد رجب الدرامية مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذي يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التي يمر بها.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.


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صباح الفل💕

A post shared by Mohamed Ragab - محمد رجب (@mohamedragabacc) on

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