السعادة هي .. وصلة غزل من حمدي النقاز لزوجته .. شاهد

شارك التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حمدي النقاز، بصحبة زوجته ميرفي النقاز، بإطلالة كاجوال انيقة، نالت إعجاب متابعيه وعلق على الصورة قائلًا: "السعادة هي شخص".





يذكر أن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك انتقل مؤخرًا إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع الأبيض مطلع العام الجاري.





وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود بعدها إلى الترجي.





