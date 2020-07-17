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حتيتة: السلام الليبي يعني أن تنسحب تركيا من طرابلس وتخرج المرتزقة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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عادل نصار
شن عبدالستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، هجوما حادا على النظام التركي والرئيس التركي رحب طيب أردوغان، مؤكدا أن تركيا مصدر تهديد لدول المنطقة. 

وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأطراف بدأت أن تشعر بالخوف من التهور التركي، موضحًا أن السلام الليبي يعني أن تنسحب تركيا من ليبيا وإخراجها للمرتزقة.

وتابع أن الرؤى المصرية واضحة بالنسبة للقضية الليبية، مؤكدًا أن مصر لا تتدخل عسكريًا إلا بالتشاور مع الدول المعنية في الأمر.

وأكد المتخصص في الشأن الليبي، أن مصر "رمانة الميزان" منطقة الشرق فيما يحدث الفترة المقبلة من سلام أو حرب، لافتا إلى أن الإدارة المصرية تعي جيدا خطورة المرحلة.
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