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رياضة

تتعقد آماله في العودة إلى البريميرليج.. أحمد حجازي يخسر مع وست بروميتش أمام هدرسفيلد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعرض نادي وست بروميتش ألبيون لخسارة مفاجئة أمام هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأربعين وقبل الأخيرة من بطولة الدرجة الأولي الإنجليزية " شامبيونشيب".

ولعب مدافعنا المصري أحمد حجازي مع فريقه وست بروميتش في المباراة كاملة، لكنه لم يمنع فريقه من تجرع مرارة الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي هدرسفيلد للنقطة 51 في المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند 82 نقطة في المركز الثاني والذي اقترب بشدة من خسارته قبل جولة من النهاية.

 ويصعد صاحبا أول مركزين؛ في الدوري للبريميرليج الموسم المقبل، فيما ينافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الأخيرة المؤهلة للبطولة.
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