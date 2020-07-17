AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد غياب 16 عاما.. ليدز يونايتد يعود رسميا للدوري الإنجليزي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
عاد نادي ليدز يونايتد رسميا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

وجاء ذلك بعد تعرض نادي وست بروميتش ألبيون والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حجازي بشكل مفاجئ أمام هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة والأربعين من دوري الدرجة الأولى.

وبخسارة وست بروميتش ألبيون، توقف رصيدهم عند 82 نقطة في المركز الثاني، ما يعني استحالة صعودهم للمركز الأول أو إزاحة ليدز من موقعهم من موقعه.

ويحتل نادي برينتفورد المركز الثالث برصيد 81 نقطة، وقد يحتل المركز الأول على حساب نادي ليدز إذا فاز في مباراتيه القادمتين وخسر ليدز فيهما، لكن وست بروميتش لن يستطع جعل ليدز يحتل المركز الثالث، ليتأكد رسميا صعود ليدز للدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 16 عاما

 ويصعد صاحبا أول مركزين في الدوري للبريميرليج الموسم المقبل، فيما ينافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الأخيرة المؤهلة للبطولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وش السعد.. ٣ محطات من النجاح بكل مكان ينتقل له ويلعب بقميصه

مهنئا محمد صلاح.. وزير الشباب: خير سفير للاعبين المصريين في الخارج.. والتتويج بالدوري الإنجليزي إنجاز غير مسبوق

أحمد حجازي يشارك في فوز وست بروميتش على شيفيلد.. ويقترب من الصعود للدوري الإنجليزي

وفاة جاك تشارلتون أسطورة منتخب إنجلترا بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

100 ألف جنيه غرامة مع الحبس.. عقوبات صارمة لانتهاك بيانات الأشخاص بعد تصديق الرئيس على القانون الجديد

صفقة رافال وميراج وصواريخ عابرة للقارات.. هل تخطط إثيوبيا لعمل عسكري واسع قريبا؟

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

يتحدى العالم.. اتفاق جديد بين أردوغان والسراج

أفشة يرفض هجوم لاعب الزمالك السابق على الأهلي.. فيديو

جسده مقطع في أكياس بلاستيك.. تحديد المتهم الأول في قتل مليونير مسلم شهير داخل شقته.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة لـ وزنها

بعد زفافها السري.. 10 معلومات عن الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج آلام القدم