بعد غياب 16 عاما.. ليدز يونايتد يعود رسميا للدوري الإنجليزي

عاد نادي ليدز يونايتد رسميا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.





وجاء ذلك بعد تعرض نادي وست بروميتش ألبيون والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حجازي بشكل مفاجئ أمام هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة والأربعين من دوري الدرجة الأولى.





وبخسارة وست بروميتش ألبيون، توقف رصيدهم عند 82 نقطة في المركز الثاني، ما يعني استحالة صعودهم للمركز الأول أو إزاحة ليدز من موقعهم من موقعه.





ويحتل نادي برينتفورد المركز الثالث برصيد 81 نقطة، وقد يحتل المركز الأول على حساب نادي ليدز إذا فاز في مباراتيه القادمتين وخسر ليدز فيهما، لكن وست بروميتش لن يستطع جعل ليدز يحتل المركز الثالث، ليتأكد رسميا صعود ليدز للدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 16 عاما



