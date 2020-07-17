رغم خسارة الدوري.. برشلونة يستقر على استمرار مدربه عامين

حسمت إدارة نادي برشلونة ، منذ قليل، مستقبل المدير الفني كيكي سيتين، بعد اجتماع مصيري، عقد في وقت سابق من اليوم الجمعة، على خلفية خسارة الفريق، لقب الدوري الإسباني.





ونادي إقليم كاتالونيا يعيش أيامًا صعبة، بعدما فرط في لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد، كما يعاني على مستويات عدة، خاصة أن ليونيل ميسي، صب غضبه ليلة أمس الخميس، على إدارة ناديه برئاسة جوسيب بارتوميو، وطاقم الفريق الفني، بقيادة كيكي سيتين.

وكانت تقارير صحفية عدة، أشارت إلى أن إدارة النادي، ستعقد اجتماعًا بالمدرب الإسباني، من أجل مناقشة مستقبله، وسط توقعات بأن تتم إقالته، قبل موقعة نابولي الأوروبية.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية منذ قليل، أن بارتوميو استقر على بقاء سيتين، بعد نهاية الاجتماع، كما يرى رئيس النادي بأن نجوم برشلونة قادرون على استعادة البريق المفقود، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يحصل اللاعبون على راحة لـ5 أيام، بعد مباراة ليجانيس المقبلة، وقبل استئناف التدريبات من جديد.





وشدد راديو كاتالونيا على أن سيتين سيقود الفريق بصورة طبيعية خلال مباراة نابولي، التي تقام على ملعب كامب نو، في أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.