AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم خسارة الدوري.. برشلونة يستقر على استمرار مدربه عامين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:24 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حسمت إدارة نادي برشلونة، منذ قليل، مستقبل المدير الفني كيكي سيتين، بعد اجتماع مصيري، عقد في وقت سابق من اليوم الجمعة، على خلفية خسارة الفريق، لقب الدوري الإسباني.

ونادي إقليم كاتالونيا يعيش أيامًا صعبة، بعدما فرط في لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد، كما يعاني على مستويات عدة، خاصة أن ليونيل ميسي، صب غضبه ليلة أمس الخميس، على إدارة ناديه برئاسة جوسيب بارتوميو، وطاقم الفريق الفني، بقيادة كيكي سيتين.
 
وكانت تقارير صحفية عدة، أشارت إلى أن إدارة النادي، ستعقد اجتماعًا بالمدرب الإسباني، من أجل مناقشة مستقبله، وسط توقعات بأن تتم إقالته، قبل موقعة نابولي الأوروبية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية منذ قليل، أن بارتوميو استقر على بقاء سيتين، بعد نهاية الاجتماع، كما يرى رئيس النادي بأن نجوم برشلونة قادرون على استعادة البريق المفقود، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يحصل اللاعبون على راحة لـ5 أيام، بعد مباراة ليجانيس المقبلة، وقبل استئناف التدريبات من جديد.

وشدد راديو كاتالونيا على أن سيتين سيقود الفريق بصورة طبيعية خلال مباراة نابولي، التي تقام على ملعب كامب نو، في أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
 
يشار إلى أن برشلونة خسر اللقب رسميًا بعد سقوطه ضد أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وانتصار ريال مدريد على حساب فياريال، بالنتيجة نفسها، مما دفع الفارق إلى أن يتسع لـ7 نقاط كاملة، مع تبقي جولة واحدة فقط على النهاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس النادي يتفاوض مع والده.. برشلونة يتحرك لتجديد عقد ميسي مقابل راتب ضخم

عودة صراع برشلونة وريال مدريد علي لقب الدوري .. تعرف علي المباريات المتبقية

برشلونة في مهمة جديدة أمام ليجانيس بـ الدوري الإسباني

من يحسم اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

من يفوز بلقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد المستفيق وبرشلونة المتعثر

كيكي سيتين عن إقالته من تدريب برشلونة: أضع كامل تركيزي مع الفريق ولن أتأثر بالشائعات

ترشيحاتنا

شاهد.. طالب ثانوية عامة يكتب إجابة ساخرة عن أحد أسئلة امتحان الفيزياء

وزير الري السوداني يعلن عن عقد قمة إفريقية مصغرة بخصوص سد النهضة

في ظهور نادر.. أسرة محمد بركات تخطف الأضواء | شاهد

السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

أزمات النجوم بدون فواصل | فنانة تقتل زوجها.. الحكم بحبس محمد رمضان سنة.. وهيفاء وهبي في المحكمة

بعد تصديق السيسي.. اعرف ضوابط حماية بياناتك الشخصية بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سوزان نجم الدين بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بملابس جريئة.. ديانا هشام بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تناول هذه الأنواع من الأطعمة لخسارة الوزن في أقل من شهر