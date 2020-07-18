وسط إجراءات احترازية مشددة.. محكمة شبين الكوم تشهد آخر يوم للتقديم لانتخابات مجلس الشيوخ





حيث بدأت فترة التقديم للانتخابات منذ يوم السبت الماضي من تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا ما عدا اليوم السبت ستكون فترة التقديم من التاسعة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا .





والجدير بالذكر أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات بمحافظة المنوفية حتى الآن 40 مرشحا وجميعهم قاموا بإجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية بالمنوفية.





وتجرى إجراءات التقديم للانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



