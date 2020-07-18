وسط إجراءات احترازية مشددة.. محكمة شبين الكوم تشهد آخر يوم للتقديم لانتخابات مجلس الشيوخ

تشهد اليوم محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية آخر يوم لتلقي طلبات التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ المصري.
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حيث بدأت فترة التقديم للانتخابات منذ يوم السبت الماضي من تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا ما عدا اليوم السبت ستكون فترة التقديم من التاسعة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا .
والجدير بالذكر أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات بمحافظة المنوفية حتى الآن 40 مرشحا وجميعهم قاموا بإجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية بالمنوفية.
وتجرى إجراءات التقديم للانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين 9، و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتتعلن النتيجة 19 أغسطس.
وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج.
والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر وإعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.