تيجوان الجديدة موديل 2021 من فولكس فاجن

أزاحت فولكس فاجن الستار عن سيارتها تيجوان موديل 2021 المحدثة والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تربو ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون بقوة 13 كيلو وات في الساعة بقوة إنتاجية 245 حصنا ومدى القيادة الكهربائية يصل 50 كم.



وأكد خبراء السيارات أن هناك خيار آخر من المحركات 4 إسطوانات بسعة 2000 سي سي تربو بقوة 333 حصان يتصل بناقل حركة ثنائي القابض ونظام دفع الرباعي بشكل قياسي.



وقدمت فولكس فاجن بتجهيز باقة R-Line. وحصلت على مصد أمامي رياضي مع فتحات هواء كبيرة تمتد تقريبًا لعرض السيارة وشبكة امامية بأشرطة أنحف وفتحة سفلية أوسع تصغر عند الحواف الخارجية. المصابيح الأمامية جديدة والمصابيح الخلفية LED ومصد خلفي معدل مع نظام عادم بأربعة مخارج.



أعلنت شركة فولكسفاجن فى الصين استدعاء 1637 سيارة "بنتلي بنتايجا في 8"، بسبب مخاوف من تسرب الوقود وحدوث حريق.



وقالت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان لها أن عملية الاستدعاء، المقرر أن تبدأ في 17 أغسطس، تشمل سيارات سيدان "بنتلي بنتايجا في 8" المستوردة، المصنعة خلال الفترة بين 22 مايو 2018 و27 فبراير 2020.

