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سيارات

كاديلاك تعود من جديد وتطور 5 موديلات كهربائية

السبت 18/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أصدرت جنرال موتورز بعض التصريحات الجديدة والتي تؤكد فيها على تمسكها بطرح 20 موديل كهربائي جديد بحلول 2023 مع التركيز على علامة كاديلاك.

كما تعمل كاديلاك حاليا على تطوير أربع سيارات suv جديدة وسيدان فاخرة للغاية وهي سوليستسيك المصنوعة باليد مع توقع جنرال موتورز بإنتاج 1.2 سيارة بالمتوسط  في اليوم.

وأكدت الشركة أن موديل ليريك الكهربائي سيبدأ إنتاجه  من جديد في 2020 بحجم مماثل لـXTF كما سنرى كروس أوفر أخرى من كاديلاك صغيرة  كهربائية بحجم XT4، وسيارتين أخريتين سنعلم عنها لاحقًا.

أما علامة همر الكهربائية ستطرح موديلين كهربائيين هما بيك أب وsuv   للطرق الوعرة بينما شيفروليه ستطرح هي الاخرى بيك أب كهربائية كاملة الحجم بمدى 650 كيلو متر SUV كهربائية متوسطة الحجم.

يذكر أن أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية عن حصول السيارة XT6 2021 على تخفيض كبير في الأسعار ، بعد الكشف عن الإصدار الأساسي الجديد والذي يستمد قوته من محرك بأربعة أسطوانات.

وحصل طراز كاديلاك XT6 2021 على محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر وينتج قوة 237 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك الجديد بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات.
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