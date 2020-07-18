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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 18 -7- 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الدواجن اليوم السبت 18-7-2020، في بورصة الدواجن العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة وأعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعرا يتراوح بين 23 و24 جنيها للكيلو، في حين يتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 17 و18 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.75 جنيه إلى 9.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.


بورصة البيض اليوم
وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 13.5 و14 جنيها.
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