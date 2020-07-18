أسعار الدواجن اليوم السبت 18-7-2020، في بورصة الدواجن العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة وأعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. ينشر موقع "صدى البلد"،السبت 18-7-2020، في بورصة الدواجن العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة وأعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.





وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعرا يتراوح بين 23 و24 جنيها للكيلو، في حين يتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 17 و18 جنيها.





سعر الكتكوت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.75 جنيه إلى 9.25 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.





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بورصة البيض اليوم

