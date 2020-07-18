أخطر هجمات إلكترونية شهدها العالم في 2020



أصبح خطر الهجمات الإلكترونية على المستخدمين حول العالم لا يقل خطرا من أى جريمة أخرى، وتتنوع الهجمات الإلكترونية ما بين سرقة بيانات المستخدمين، واختراق خصوصيتهم، وما بين سرقة أموالهم البنكية، ويعد العام الحالى 2020 أكثر الأعوام التى شهدت أخطر هجمات إلكترونية.

















اقرأ أيضا: هاكرز تويتر يروون قصة اختراقهم لحسابات أكبر شخصيات في العالم







اختراق حسابات كبار الشخصيات العالمية على موقع "تويتر"











وتعتبر العملية هى الأحدث ضمن عمليات القرصنة، تعرض لها موقع "تويتر" مساء الأربعاء الماضي، والذي أثر على العديد من الحسابات على المنصة للشخصيات البارزة في العالم، من بيهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا، المطرب كاني ويست زوج كيم كاردشيان، وحساب شركة أبل.











وحققت سلسلة الهجمات التى أجراها الهاكرز أكثر من 100 ألف دولار في غضون ساعات بعد الوصول إلى أداة داخل موقع "تويتر".









مجموعة Anonymous تخترق مواقع أقسام الشرطة الامريكية أثناء الاحتجاجات الأخيرة









واخترقت مجموعة من الهاكرز الموقع الإلكترونى لقسم شرطة مدينة مينيابولس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتى تقوم فيها الاحتجاجات ضد مقتل رجل أمريكى من أصول أفريقية على يد شرطى أبيض، وذلك بعد إرسال فيديو تحذير لاختراق موقع قسم الشرطة، كما قامت باختراق عدد من مواقع أقسام الشرطة فى عدد من الولايات.



وبثت مجموعة Anonymous أول فيديو لها يوم 28 مايو تهدد فيه عددا كبيرا من أقسام الشرطة واختراق البيانات لكشف الحقائق وتصفية الحسابات، ووصل الفيديو إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وبالفعل قامت المجموعة باختراق المواقع في أيام متتالية بدءا من يوم 30 و 31 مايو.



فيروس الجوكر وسرقة الحسابات البنكية



و عاد فيروس الجوكر إلى متجر تطبيقات Google Play ، بعد ظهوره في عام عام 2017 بشكل أكثر خفاء في شكل 11 تطبيقًا عاديًا وقام بإخفاء الروابط الضارة حتى وافقت شركة جوجل بوجودها على المتجر.

وبمجرد تنزيلها على الهاتف، تعمل البرامج الضارة على الفور على تسجيل اشتراكك في خدمات الاشتراك المدفوعة التي تعمل في الخلفية دون علمك، و تتم إضافة هذه الرسوم على حسابك، ويمكن أن يتم إضافة رسوم أكثر بمرور الوقت.





