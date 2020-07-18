AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخطر هجمات إلكترونية شهدها العالم في 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 09:02 ص
أخطر هجمات إلكترونية
أخطر هجمات إلكترونية شهدها العالم في 2020
Advertisements
ندى على
أصبح خطر الهجمات الإلكترونية على المستخدمين حول العالم لا يقل خطرا من أى جريمة أخرى، وتتنوع الهجمات الإلكترونية ما بين سرقة بيانات المستخدمين، واختراق خصوصيتهم، وما بين سرقة أموالهم البنكية، ويعد العام الحالى 2020 أكثر الأعوام التى شهدت أخطر هجمات إلكترونية.





اختراق حسابات كبار الشخصيات العالمية على موقع "تويتر"


وتعتبر العملية هى الأحدث ضمن عمليات القرصنة، تعرض لها موقع "تويتر" مساء الأربعاء الماضي، والذي أثر على العديد من الحسابات على المنصة للشخصيات البارزة في العالم، من بيهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا، المطرب كاني ويست زوج كيم كاردشيان، وحساب شركة أبل.


وحققت سلسلة الهجمات التى أجراها الهاكرز أكثر من 100 ألف دولار في غضون ساعات بعد الوصول إلى أداة داخل موقع "تويتر".


مجموعة Anonymous تخترق مواقع أقسام الشرطة الامريكية أثناء الاحتجاجات الأخيرة 


واخترقت مجموعة من الهاكرز الموقع الإلكترونى لقسم شرطة مدينة مينيابولس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتى تقوم فيها الاحتجاجات ضد مقتل رجل أمريكى من أصول أفريقية على يد شرطى أبيض، وذلك بعد إرسال فيديو تحذير لاختراق موقع قسم الشرطة، كما قامت باختراق عدد من مواقع أقسام الشرطة فى عدد من الولايات.


وبثت مجموعة  Anonymous أول فيديو لها يوم 28 مايو تهدد فيه عددا كبيرا من أقسام الشرطة واختراق البيانات لكشف الحقائق وتصفية الحسابات، ووصل الفيديو إلى أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وبالفعل قامت المجموعة باختراق المواقع في أيام متتالية بدءا من يوم 30 و 31 مايو. 


فيروس الجوكر وسرقة الحسابات البنكية 


و عاد فيروس الجوكر إلى متجر تطبيقات Google Play ، بعد ظهوره في عام عام 2017 بشكل أكثر خفاء  في شكل 11 تطبيقًا عاديًا وقام بإخفاء الروابط الضارة حتى وافقت شركة جوجل بوجودها على المتجر. 

وبمجرد تنزيلها على الهاتف، تعمل البرامج الضارة على الفور على تسجيل اشتراكك في خدمات الاشتراك المدفوعة التي تعمل في الخلفية دون علمك، و تتم إضافة  هذه الرسوم على حسابك، ويمكن أن يتم إضافة رسوم أكثر بمرور الوقت.


15 مليار وثيقة وورقة رسمية تباع على الدارك ويب 



وكشفت تقارير أن هناك أكثر من 15 مليار وثيقة وورقة رسمية لمستخدمين من جميع أنحاء العالم متاحة الآن للبيع على Dark Web الدارك ويب أو ما يعرف بالشبكة السوداء، وتم اكتشاف أن العدد الهائل للوثائق والأوراق الرسمية التى يتم بيعها على الدارك ويب قد ازداد بنسبة 300% منذ عام 2018، لأكثر من 100 ألف اختراق منفصل.


ومن بين 15 مليار وثيقة وورقة رسمية مسروقة، وجدت الدراسة أنه تم تقييم أكثر من 5 مليار منها على أنها فريدة، حيث لم يتم الإعلان عنها أكثر من مرة في منتديات الجرائم الإلكترونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل لـ 10 شركات على الدارك ويب

هاكرز يسرقون بيانات 25 مليون مستخدم لتطبيق تعليمى شهير

بسبب الاحتجاجات الأمريكية.. هاكرز يخترقون عددا من مواقع أقسام الشرطة ..فيديو

مجموعة الهاكرز Anonymous تواصل تهديدها بفضح جرائم الشرطة الأمريكية.. فيديو

احترس.. قناتك بـ YouTube معروضة للبيع على الدارك ويب

بسبب فيروس كورونا.. تضاعف الهجمات الإلكترونية في الربع الأول من 2020

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يرقص مع جمهوره على الشاطئ.. رامي جمال يدعو لوالده بالشفاء.. عبد الرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته

لأول مرة.. باحث مصري يبني مجهرا ضوئيا لرؤية حركة الـDNA

مرتضى منصور: لو الأهلي عمل برنامج 6-1..هعمل برنامج اسمه الساعاتي.. فيديو

قضايا النجوم الزوجية.. شيما تفضح لاعب الأهلي السابق.. وعبير بيبرس تقتل زوجها

الرغبة شرط أساسي.. فاروق جعفر: الزمالك لم يجبر أي لاعب على التوقيع

أحمد سعد: خناقة شيرين وحسام حبيب مصطنعة

AdvertisementS

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

ممثلة تفتح النار على عبد الرحمن أبو زهرة: متعالي ومحدش بيسلم من لسانه

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

أشرف زكي يتدخل لمنع التشهير بـ عبد الرحمن أبو زهرة.. تفاصيل

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

بعد اتهامه باختلاس نصف مليون جنيه..التفاصيل الكاملة لانتحار مدير الجمعية الزراعية بكفر الزيات

الشهيدة رقم 121.. حكاية الدكتورة وسام الديب حاربت لعلاج العقم وقتلها كورونا

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. تعرف عليها