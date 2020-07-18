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اقتصاد

الولايات المتحدة تفتح تحقيقا بشأن واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب وروسيا

السبت 18/يوليه/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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رويترز
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية  أنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كان منتجو الأسمدة الفوسفاتية في المغرب وروسيا يتلقون دعما غير عادل.

وقالت الوزارة في بيان إن واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب بلغت قيمتها نحو 729 مليون دولار وحوالي 299 مليون دولار من روسيا.

وقدمت الالتماسات شركة موزايك التي مقرها الولايات المتحدة.

وستجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقها الخاص بشأن ما إذا كانت الصناعة الأمريكية تتضرر من واردات الأسمدة.


وقالت الوزارة إنه من المقرر أن تخلص اللجنة إلى نتائجها الأولية بحلول العاشر من أغسطس .

وإذا أصدرت اللجنة نتائج أولية تشير إلى أن الواردات تضر بالصناعة الأمريكية، فستتواصل تحقيقات وزارة التجارة.

 وقالت الوزارة إن نتائجها الأولية من المقرر صدورها في 21 سبتمبر
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