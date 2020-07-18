وزير العدل يقرر نقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات "مدنى كلى - مدنى مستأنف - جنح مستأنف" إلى مقر مجمع محاكم السادات الكائن بشارع عمرو بن العاص - المنطقة الأولى - مدينة السادات - محافظة المنوفية، بدلا من المقر الحالي.





وشمل القرار رقم 4023 لسنة 2020، أنه على الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من الثلاثاء الأول من سبتمبر 2020.





وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعدلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعدلاته.