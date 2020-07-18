AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وزير العدل يقرر نقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات

السبت 18/يوليه/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات "مدنى كلى - مدنى مستأنف - جنح مستأنف" إلى مقر مجمع محاكم السادات الكائن بشارع عمرو بن العاص - المنطقة الأولى - مدينة السادات - محافظة المنوفية، بدلا من المقر الحالي.

وشمل القرار رقم 4023 لسنة 2020، أنه على الإدارات المختصة بوزاة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار على أن يعمل به اعتبارا من الثلاثاء الأول من سبتمبر 2020.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعدلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعدلاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عودة العمل بالمحاكم.. 8 إجراءات لمواجهة انتشار كورونا في دور العدالة

بقرار من النائب العام.. نقل مقار 3 نيابات مرور

وزير العدل يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون التوثيق

وزير العدل يقرر نقل مقر انعقاد جلسات دائرتي جنايات من محكمة زينهم

ترشيحاتنا

بعد اتهامه باختلاس نصف مليون جنيه..التفاصيل الكاملة لانتحار مدير الجمعية الزراعية بكفر الزيات

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

مفتي الجمهورية: تحويل المساجد إلى كنائس لا يجوز

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

من غير مصر ولا نسوى شيء.. نجم الزمالك: احنا ورا جيشنا وندعم السيسي

AdvertisementS

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

بعد إعلانها الانفصال عنه بسبب الخيانة.. صديق المقريف يكذب رواية روان حسين

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

والدة طفلة أوسيم المشنوقة: بنتي اتخطفت واتقتلت ومشوفتهاش.. آخرة مرة رقصت على عود البطل وشربت عصير.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

اليوم.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي

يغفل عنه كثيرون.. الإفتاء: هذا العمل يسترك الله به يوم القيامة

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السيلفي رفقة أحمد العوضي.. 10 صور تكشف جمال فساتين ياسمين عبد العزيز

تنافس أفخم سيارات في العالم.. مواصفات هيونداي فينيو 2020 hyundai venue الجديدة.. شاهد

في أقل من شهر.. 5 حيل تساعدك في الحصول على جسم رشيق