تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونج Galaxy M31s للبيع

أشارت بعض التسريبات السابقة حول هاتف سامسونج القادم Galaxy M31s، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة، إلى أنه من المقرر الإعلان عن الهاتف رسميا في الهند قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون متاح للبيع في شهر أغسطس القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهرت تسريبات جديدة اليوم، تكشف التاريخ المحدد الذي سيطرح فيها هاتف Galaxy M31s للبيع، والذي من المقرر أن يتوفر للبيع في الهند من خلال متجرى أمازون Amazon وسامسونج Samsung عبر الإنترنت، في يوم 6 أغسطس القادم.









وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy M31s، سيأتي ببطارية ضخمة بقوة 6000 ميللي أمبير في الساعة، أكبر من سابقه M31، وسيحتوي على إعدادات كاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.





وسيأتي هاتف M31s، بمعالج نت نوع Exynos 9611، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وكما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم Samsung One UI، والمرتكزة على نظام التشغيل Android 10.





وحسبما ورد في التسريبات السابقى، سيتميز هاتف Galaxy M31s، ببطارية عملاقة تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، إلى جانب مستشعر للبصمة تحت الشاشة، والتي ستأتي من نوع Super AMOLED، تحتوي على نوتش على هيئة ثقب مخصص للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع أن يطرحه للبيع في الهند بسعر يعادل 265 دولار أمريكيا.