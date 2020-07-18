ضبط دواجن مجهولة المصدر و4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى، تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط كمية من الدواجن مجهولة المصدر داخل محل مشويات بالتجمع الأول، ونحو 4 أطنان دقيق بلدى مدعم داخل مخبز قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة السلام.





وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول محل مشويات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لإدارته المحل بدون ترخيص.





وتبين حيازة المتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عثر بداخل المحل على (468 كيلو دواجن "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (مسئول عن مخبز سياحى وعامل بذات المخبز) لإدارتهما المخبز "بدون ترخيص".





وتبين قيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المخبز على (59 جوال دقيق بلدى "مدعم" بإجمالى وزن 3,950 طن)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



