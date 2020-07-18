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ديني

هل يجوز تغيير النية بعد البدء في الصلاة.. أمين الفتوى يجيب

السبت 18/يوليه/2020 - 01:28 م
الصلاة
الصلاة
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عبد الرحمن محمد
هل يجوز تعدد النية في صلاة السنة للسنة والتوبة وقيام الليل؟..رد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيسبوك.

وأوضح قائلًا: أن سنة العشاء تتبع العشاء وهي من قيام الليل بالمعنى الأعم وليس الأخص لكونها تؤدى ليلًا لكنها راتبة للعشاء، وأي صلاة يمكن أن ننوي بها التوبة، فالتوبة هي غاية الصلاة جميعها.


حكم الجمع بين نيتين في صلاة السنة
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مضمونة( هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة السنة ؟).

وأوضح شلبي، أن الضابط فى أداء الصلاة هو أن كل صلاة تؤدى لذاتها لا تشترك ولا يدخل معها صلاة أخرى، فإشراك النية بين الصلوات لا يصح فمثلًا لا يصح إشراك النية بين صلوات الفريضة لأن كل صلاة مقصودة بذاتها.

وتابع: فمثلًا إذا أراد الإنسان أن يصلى فلا يصح أن يصلى بنتين صلاة الضحى وصلاة الفجر، فكل صلاة تصلى كما هى، كذلك كسنة الظهر والعصر فكلاهما سنن مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يصلي صلاة واحدة ويجمع بينهما.

وأشار الى أن هناك صلاة ليست مقصودة بذاتها كتحية المسجد وسنة الوضوء، فمن الممكن أن يصلى صلاة واحدة بنيتين نية تحية المسجد بنية سُنة الوضوء، فالغرض من صلاة سُنة الوضوء للصلاة بعد أن يتوضأ، والغرض من تحية المسجد إلى صلاة بعد أن أدخل المسجد، كذلك يصح إشراك النيتين مع صلاة الإستخارة وسنة الإحرام.

هل يجوز تغيير النية بعد البدء في الصلاة 

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال كان المُصلي يؤدي ركعتي السُنة في المسجد، وانضم له آخرين، من أجل صلاة الجماعة، فليس عليه تغيير نيته وتحويل النافلة إلى جماعة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ( حكم تغيير النية أثناء الصلاة؟)، أن تغير النية لا يصح أثناء الصلاة فإذا كان دخل ليصلى صلاة فرض الظهر مثلًا ثم تذكر أثنائها أنه لم يصل العصر فلا يصح أن يغير لأن من أركان الصلاة النية فلابد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.

وأشار إلى أن في صلاة الفرض لابد أن تكون النية واحدة، فلا يجوز للمسلم إذا أقبل على الصلاة وكان يريد صلاة الظهر ثم غير نيته ونوى أثناء صلاته أن يصلى العصر.


حكم تغيير النية في النذر

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره. 

وتابع أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 ايام. 


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