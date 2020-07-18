برفع درجة الاستعداد القصوى.. بيطري المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرروة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع المجازر وإدارات الطب البيطري بنطاق المحافظة.









وأشار إلى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات الطب البيطري بمراكز المحافظة والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام تليفونات طوارئ (2174929، 2174931) لاستقبال شكاوي المواطنين خلال أيام إجازة العيد والعمل على حلها فورًا.





ونوه الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعًا لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها، وكذا توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظًا على صحة وسلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر.





بالإضافة إلى توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، كما تم إعداد برنامج للمرور على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية، وكذا المرور على المحلات والمطاعم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشئون الصحة بالمحافظة.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى ستمرار فتح المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام العيد مجانًا حفاظًا على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الضاحي وذلك بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين، بالإضافة الى تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وكذا التفتيش علي ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظًا على صحة المواطنين.







ونوه إلى مراقبة جميع منافذ بيع المنتجات ذات المنشأ الحيواني للتأكد من صلاحيتها وجودتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصًا على سلامة المواطنين.





وأكد "عوض" على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوي أيام العيد والعمل على حلها فورًا، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات كالتالي شبين الكوم (2174932)، بركة السبع (2994742)، الشهداء (2750069)، الباجور (3884665)، منوف(3661782)، أشمون (3442184)، قويسنا (2573122)، تــلا (3569827)، السادات (2679249).



