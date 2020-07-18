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سيارات

كيف تعرف تاريخ صنع إطارات سيارتك بنفسك؟

السبت 18/يوليه/2020 - 05:01 م
كيف تعرف تاريخ صنع
كيف تعرف تاريخ صنع إطارات سيارتك بنفسك
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اشرف عطية
كاوتش السيارة هو من الأجزاء الأساسية اللازمة في عملية سير السيارة و يعتبر أحد أهم عوامل الأمان في السيارة، والإطارات مثل أي جزء في السيارة له عمر افتراضي يجب استبداله عندما ينتهي، لكن في المعتاد لا يغير السائقين الإطارات إلا لو كان المظهر الخارجي لها متهالك أو تم إصلاحها بشكل متكرر، وهذا بالطبع خطرا جدًا لانة يجب ان يتبع تاريخ الانتاج و يغير الاطارات بشكل دوري .

صلاحية إطارات السيارة تكون 5 اعوام كحد أقصى حتى في حال احتفاظ الإطار بعمق المداس الموصى به (الحد الأدنى لعمق المداس هو 6ر1 ملم).

ويرجع السبب في ذلك إلى أن المواد الكيميائية المصنع منها الإطارات تجف وتتصلب وتفقد خواصها بعد مرور خمس سنوات تقريبًا من تاريخ الصنع حتى وإن كانت الإطارات مخزنة، لذا ينصح الخبراء عند شراء الإطارات الجديدة أن تكون حديثة الصنع وليست مخزنة، مع ملاحظة أن أي إطار جديد يتم كتابة تاريخ الصنع على الإطار.

خطوات معرفة تاريخ انتاج الاطار :

1- ابحث على كلمة Dot بين الرموز والعبارات المتواجدة على جانب الإطار، لأنها سوف ترشدك نحو تاريخ التصنيع.

2- أنظر إلى الأرقام الأربعة المتواجدة بالقرب من هذه العبارة، فإذا قرأت مثلًا 4202 فهذا يعني أن الإطار قد تم تصنيعه في الأسبوع 42 من العام 2002.

3- حيث أن الرقمين في الخانة الأولى خاصين بأسبوع تاريخ الإنتاج، والرقمين في الخانة الأخرى خاصين بسنة صنع الإطار.


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