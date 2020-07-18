كيف تعرف تاريخ صنع إطارات سيارتك بنفسك؟

1- ابحث على كلمة Dot بين الرموز والعبارات المتواجدة على جانب الإطار، لأنها سوف ترشدك نحو تاريخ التصنيع.





2- أنظر إلى الأرقام الأربعة المتواجدة بالقرب من هذه العبارة، فإذا قرأت مثلًا 4202 فهذا يعني أن الإطار قد تم تصنيعه في الأسبوع 42 من العام 2002.



