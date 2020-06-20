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سيارات

السر وراء الرسومات الموجودة على كاوتش السيارة

السبت 20/يونيو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير منا يرى بعض النقشات الموجودة على الإطارات في السيارة على أنها شكل جمالي أول للزينة ولا يعلم أنها لها أغراض تخص الامان


واكد الخبراء في مجال السيارات أن النقشات الكبيرة مثلا تخص البلدان الباردة وكلما صغرت النقشات على الإطارات من الخارج كلما أصبحت أكثر تحملا للحرارة.

واوضح الخبراء أن الخطوط الصغيرة في أطراف الكاوتش مهمتها الأساسية هي إبعاد المسامير الصغيرة التي تكون ملقاة على الأرض  والتي قد  تؤذي الكاوتش أو الإطار .

بينما الإطارات الأفضل لابد أن تكون في الأمام والأقدم في الخلف ويجب على سائقي السيارات عدم السفر بإطارات غير جيدة لما يمثله ذلك من خطورة على حياة السائق ومن معه من الركاب .

ومن المعروف أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف " مقاومة الدوران " فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما زاد أثره على استهلاك السيارة للوقود والعكس صحيح  كما أن الإطار صاحب مقاومة الدوران يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.
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