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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: أزمة العلاقات مع تركيا أكبر تحد في سياستنا الخارجية

السبت 18/يوليه/2020 - 04:36 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الاتحاد الأوروبي تأكيده أن أزمة علاقته مع تركيا هي أكبر تحد يواجه سياسته الخارجية.

وأضاف الاتحاد "لا نريد رؤية قواعد عسكرية تركية قبالة سواحل إيطاليا"، في إشارة إلى خطط أنقرة لبناء قواعد عسكرية في ليبيا.


من جهته، قال سفير اليونان لدى القاهرة، نيكوس جاريليديس، إن أثينا ومصر على وشك التوقيع على اتفاق بشأن الحدود البحرية، وفقا لما نقلته صحيفة "اكثميريني"، اليونانية.

وقال "جليليديس"، "نحن قريبون من الاتفاق للغاية"، حسب الصحيفة اليونانية التي نقلت تصريحاته من مقابلة له أجريت مع صحيفة مصرية محلية.  

وأضاف السفير اليوناني في القاهرة، أن اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين اليونان ومصر لن تعجب تركيا التي وقعت في العام الماضي على صفقة ترسيم بحرية مثيرة للجدل مع الحكومة الوفاق الليبية.

وتابع "جاريليديس"، أن الأمر متروك لتركيا للحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها.

واستطرد السفير اليوناني للصحيفة، "إذا تركت تركيا "أفكارها العثمانية"، يمكن لليونان دعم مشاركتها في خطط التعاون الاقتصادي".
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