AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ننشر أسماء المرشحين على المقاعد الفردية لحزب الحركة الوطنية لانتخابات الشيوخ

السبت 18/يوليه/2020 - 05:13 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
حسن رضوان
ينشر موقع "صدى البلد" أسماء المرشحين على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ لحزب الحركة الوطنية.

وتضمّنت القائمة سمير عبد الفتاح وحنان الشاذلى وهشام حسين و أحمد عبد المقصود وتوفيق محمد توفيق وهشام حفناوى وحمدى عبد المحسن سليمان وعبد الرحمن عاطف وحسام مهنى صادق ومحمود زيدان والسيد عبد النبى موج.

اقرأ أيضًا|

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
ننشر أسماء المرشحين على المقاعد الفردية لحزب الحركة الوطنية لانتخابات الشيوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالاسماء.. ننشر قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

3 مقاعد.. ننشر أسماء مرشحي المصري الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ

الجارحي عن مستقبل وطن.. ننشر أسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

بالأسماء.. ننشر قائمة حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشيوخ

يقودها أبو هشيمة.. ننشر أسماء مرشحي تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ بـ بني سويف

ننشر أسماء مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

ترشيحاتنا

استقرار الدولار بالبنوك بختام تعاملات اليوم

مؤجلات الزمالك.. اتحاد الكرة يستقر على مباريات الأبيض بعد عودة الدوري

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

بسبب تصريحاته بانتقال المحمدي للأهلي.. غضب في الشارع الإسماعيلاوي على مهيب عبد الهادي

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

البابا تواضروس لـ صدى البلد:إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز