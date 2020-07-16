ننشر أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ بدائرة غرب الدلتا

ينشر موقع "صدى البلد" أسماء مرشحي قطاع غرب الدلتا، لانتخابات مجلس الشيوخ، ضمن التحالف الوطني من أجل مصر.





وضمت القائمة محمد رشاد عثمان ومحمد صبري وايهاب محمد وأحمد شعبان وباهر محمد وهند حنفي ودينا هلالي ومحمد وجيه ووليد محمود ومحمد أشرف وسمير السيد ووجيه رشدي وسعيد إسماعيل وهبه مكرم وصالح سلطان.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.