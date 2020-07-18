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منوعات

جمبسوت شيفون.. شاهد إطلالة سمر يسرى باللون الأبيض

السبت 18/يوليه/2020 - 07:19 م
سمر يسري
سمر يسري
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محمد بدران
نشرت الإعلامية سمر يسرى، صورة جديدة لها عبر  حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سمر يسرى، بإطلالة صيفية مرتدية جامب سوت شيفون باللون الابيض، نالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى المكياج على الألوان التى تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به.


يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.

ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

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