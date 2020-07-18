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رياضة

في عيد ميلاد صاحبه.. جمهور الزمالك يتذكر هدفا أحرز ثلاث بطولات

السبت 18/يوليه/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

يصادف اليوم عيد ميلاد، مهاجم الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو، ليتم عامه ال26، والثالث له داخل جدران الفريق الابيض.

وفي ذكرى ميلاد الكونغولي، استرجع جمهور الزمالك ذكرى هدف التعادل الشهير في مرمى سموحة في نهائي كأس مصر، ليعود بالفريق الأبيض مرة اخرى الي اللقاء، ليكسب بضربات الترجيح.

وقال الجمهور: هذا الهدف الذي لن ينساه جمهور الزمالك، الهدف الذي احرز الفريق من خلاله ثلاث بطولات (بطولة محلية، وبطولتين قارتين) فهذا الهدف كان بوابة صعود الفريق إلى بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه بكأس مصر، ليتوج الزمالك ايضًا ببطولة الكونفدرالية، ومن ثم اللعب في بطولة السوبر الافريقي، ضدّ الترجي التونسي بطل افريقيا، ليفوز بها ايضًا.

يذكر ان الكونغولي كابونجو كاسونجو لعب مع الفريق الابيض 54 ماتش، احرز من خلالهم 19 هدف، كما ساهم في صنع 4 اهداف.
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