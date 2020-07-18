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وزيرة الصحة: حدة الإصابات بكورونا قلت في العالم كله

السبت 18/يوليه/2020 - 10:59 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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حمزة شعيب
قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حدة الإصابات بفيروس كورونا في العالم كله قلت وما بقتش زي الأول.

وتابعت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "الإصابات في تزايد في أماكن أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية هي أكثر الأماكن الآن في عدد الإصابات".

وأكملت:" الموجة الأولى للفيروس كانت أشد عنفا اما بعد ذلك فأصبح أقل حدة في الإصابات والوفيات وفقا للإحصائيات اليومية على مستوى العالم".

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الاصابات بكورونا طبيعي حتى وان زادت في بعض الاماكن حتى يخرج اللقاح المعالج للفيروس، مضيفة أن سيناريو الموجة الأولى لن تعود مرة أخرى طالما هناك حرص.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى اليوم.
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