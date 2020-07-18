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أخبار العالم

دوريات بحرية تتبع الجيش الليبي تنتشر في سواحل سرت

السبت 18/يوليه/2020 - 11:19 م
دوريات بحرية تتبع
دوريات بحرية تتبع الجيش الليبي تنتشر في سواحل سرت
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قسم الخارجي
أعلنت شعبة الإعلام الحربي في ليبيا، السبت، انتشار دوريات استطلاع مكثفة للقوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سواحل مدن سرت رأس لانوف والبريقة.

جاء ذلك بعد أيام من تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا لا زالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، وحولت مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها للانطلاق نحو الهلال النفطي.

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وأوضح المسماري أن القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات في كل المناطق الليبية، مؤكدا جاهزة الجيش الليبي للتعامل بحسم مع أي خطر يهدد مدينة سرت.

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وتواصل الوفاق بدعم من تركيا إرسال المرتزقة في اتجاه مدينة سرت، البوابة الرئيسية لمرافئ النفط الرئيسية في البلاد، أملا في الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي واحتلال أرضه.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن " تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس".
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