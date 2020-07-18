مدير صندوق النقد الدولي: مصر تستخدم تمويلنا بمنتهى الحكمة

أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها تعاملت بسرعة مع أزمة كورونا لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد.





واضافت: "مصر تستخدم تمويل صندوق النقد بمنتهى الحكمة "، مشيرة إلى أن الصندوق الذي تتولى إدارته لديه اتفاق مع مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وفق آلية الاستعداد الائتماني، ووصفت السياسة النقدية المتبعه من قبل البنك المركزي؛ بالملائمة: "البنك المركزي المصري طبق سياسات نقدية ملائمة لمواجهة أزمة كورونا".





وأوضحت- في حوار أجرته مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، اذاعت مقتطفات منه ويعرض كاملًا غدا-: "مجموعة العشرين قدمت رعاية للدول الأكثر فقرا .



