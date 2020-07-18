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مدير صندوق النقد الدولي: مصر تستخدم تمويلنا بمنتهى الحكمة

السبت 18/يوليه/2020 - 11:40 م
مديرة الصندوق كريستالينا
مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا
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عبد الخالق صلاح
أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها تعاملت بسرعة مع أزمة كورونا لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد.

واضافت: "مصر تستخدم تمويل صندوق النقد بمنتهى الحكمة "،  مشيرة إلى أن الصندوق الذي تتولى إدارته لديه اتفاق مع مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وفق آلية الاستعداد الائتماني، ووصفت السياسة النقدية المتبعه من قبل البنك المركزي؛ بالملائمة: "البنك المركزي المصري طبق سياسات نقدية ملائمة لمواجهة أزمة كورونا".

وأوضحت- في حوار أجرته مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، اذاعت مقتطفات منه  ويعرض كاملًا غدا-: "مجموعة العشرين قدمت رعاية للدول الأكثر فقرا .

وأشارت الى أن  نحو أكثر من 40 دولة منحت فرصة لتعليق فوائد ديونها، كاشفة عن أن صندوق النقد والبنك الدوليين طالبوا بتعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرا  ".
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