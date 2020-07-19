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لمنع مساعدة مصر.. عبد المنعم السعيد: حرب الإخوان ضد صندوق النقد الدولي فشلت

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:08 ص
عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد
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عبد الخالق صلاح
علّق الكاتب السياسي، الدكتور عبد المنعم السعيد، على إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر، قائلاً: إن خطة الإصلاح التي طبقتها مصر كانت ناجحة بكل المقاييس.

وأشار إلى أن الصندوق أصدر 4 تقارير حول أداء الاقتصاد المصري وثمن جهود الحكومة وجرأتها في اتخاذ خطوات إصلاحية كبيرة.

ووصف "السعيد" في مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر بـ"قصة النجاح" التي تجلت وضوحًا في التزام مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، وقيامها بإجراءات إصلاحية قوية، أولها تعويم الجنيه وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالمعايير العالمية والشرق أوسطية بالاضافة لنجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو وبين الطبقات الاكثر عوزًا في المجتمع المصري  " .

وقال إن اتهامات جماعة الإخوان، لصندوق النقد الدولي، ودعمه لخطط الحكومة المصرية في خططها الاصلاحية، لايمكن وصفه إلا بالحرب .

وكشف عن أن نحو 8 منظمات حقوقية حاولت تشكيل "لوبي" في الآونة الأخيرة؛ لمطالبة صندوق النقد بوقف خططه الداعمة لمصر في أعقاب جائحة كورونا؛ لكنها فشلت، لسبب بسيط، ان الصندوق شهد قبل دعمه الأخير تجربة نجاح مصرية في إدارة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن حلف الإخوان المدعوم من قنوات الجزيرة وغيرها عبر بعض الدول لازال  يتحرك ويحاول التأثير على مسيرة الاصلاح المصرية . 

كما كشف عن أن خطة الملاحقة القضائية للدكتور حازم الببلاوي  رئيس الوزراء المصري الأسبق  التي  تعكف عليها جماعة الإخوان الارهابية لا تنفصل عن  الحرب التي تشنها "الإرهابية" في محاولة لتشويه مصر، مشيرًا إلى أن الإخوان لايقررون خطواتهم فجأة بل تأتي تحركاتهم ضمن إستراتيجية متكاملة من قبلهم لشن هجمات على مصر على عدة أصعدة .

كما أكد أن الجماعة الارهابية لا تعي أن الشعب المصري لايحب أن يعيش في حالة فوضى أو مزايدات ولا انقسام، مشيرًا إلى أن حقوق المجتمع المصري التي اختارها هي أن يعيش في مجتمع أمن وسالم  ويحقق نمو وازدهار.

ونوّه الى ضرورة أن نتحدث بإستمرار ونوضح الحقائق وفقًا لمبدأ "تحدث حتى أراك" وذلك للرد على مقالات الواشنطن بوست باستمرار داعيًا لإصدار كتاب باسم "الكتاب الابيض " يروي ماحدث في يونيو 2013 واحداث رابعة ولماذا إختار المصريون  هذا المسار؟. 
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