إي سي ميلان يمطر بولونيا بخماسية.. والتعادل يحسم باقي مواجهات الدوري الإيطالي

انتصر فريق إي سي ميلان على نظيره بولونيا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.





انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم ميلان بهدفين مقابل هدف، الأول سجّله أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة العاشرة.





وفي الدقيقة 24 أحرز الدولي التركي هاكان تشان أوجلو الهدف الثاني للروسونيري، وفي الدقيقة 44 سجل تومياسو هدف تقليص الفارق للضيوف.





وفي الشوط الثاني، سجّل النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث والهدف الأول له بقميص ميلان مُنذ الانضمام للنادي اللومباردي، ثم في الدقيقة 57 سجّل أنتي ريبيتش الهدف الرابع لميلان.





واختتم دافيد كالابريا مهرجان الأهداف في المباراة بالدقيقة 90+2 مُسجلًا الهدف الخامس.





هذا الانتصار رفع رصيد ميلان للنقطة 56 ليصعد للمركز السادس المؤهل لتصفيات دور المجموعات بالدوري الأوروبي مؤقتًا، فيما توقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة بالمركز العاشر في سلم ترتيب السيري آ.



