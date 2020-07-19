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فن

المهن التمثيلية تتضامن مع عبد الرحمن أبو زهرة: لن نقبل بإهانة رموز مصر

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا أعلنت فيه عن رفضها التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.


وجاء في البيان الذي نشره الفنان عزوز عادل: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير القدير / عبد الرحمن أبو زهرة أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الابداع الراقي".



وتابعت: "وتؤكد النقابة أنها لا ولن تقبل أي محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو بالإشارة أو التلميح وتحذر كل من يحاول أن يقوم بذلك من عواقب وخيمة فلن تسمح النقابة أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.



واختتمت: "كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن نابع من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها".


المهن التمثيلية تتضامن مع عبد الرحمن أبو زهرة: لن نقبل بإهانة رموز مصر
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