تويتر يغير شكل أيقونة تطبيقه لهواتف آيفون قريبا .. صور

كشفت تسريبات أن موقع Twitter تويتر عمل على تقديم خيارات إضافية للمستخدمين فيما يتعلق برمز تطبيق تويتر على شاشات أجهزة نظام iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن موقع تويتر أرسل استبيانًا إلى أعضاء برنامج Twitter Insiders، في محاولة لجمع آراء ما ستكون عليه أيقونة موقع تويتر الجديدة على هواتفهم.









ويقوم موقع تويتر بتجميع التعليقات على أربعة تصميمات لأيقونات مختلفة أحدها هو رمز تويتر الافتراضي الحالي لنظام iOS، والآخر لتصميم خلفية بلون بدرجة أزرق مختلف وداخلها صورة لتصميم عصفور باللون الأبيض.









ويأتى التصميم الثالت بخلفية تميل إلى اللون الأزرق الممزوج بالاخضر مع صورة لتصميم عصفور باللون الأبيض أيضا، أما التصميم الرابع والأخير فهو لعصفور أسود بدون خلفية.





والهدف من الاستطلاع هو معرفة الرموز التي يفضلها مستخدمو تويتر ، حيث من الممكن أن تؤثر النتائج على الرموز التي يتم تقديمها في تطبيق تويتر.





وتسمح أنظمة iOS و iPadOS للمطورين بتقديم مجموعة من رموز التطبيقات ، وهذا ما يبدو أن تويتر يتطلع إلى القيام به للاستفادة من هذه الخيارات الإضافية ، حيث يمكن أن يضيف تويتر إعدادًا جديدًا في التطبيق لهواتف آيفون و أجهزة آيباد يسمح للمستخدمين باختيار أحد هذه الرموز المخصصة بدلًا من استخدام الإعداد الافتراضي.