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تعليم

حتى آخر يوم .. مراقبو الثانوية العامة يصرون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:09 ص
مراقبى الثانوية
مراقبى الثانوية العامة
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كريم ناصر - عدسة : كيرلس صلاح
بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات للاستعداد لامتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ورصد صدى البلد حركة دخول الطلاب بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى بالقاهرة. 


ولوحظ دخول الطلاب بحركة منتظمة من الساعة ٨ صباحا وسط إجراءات احترازية، حيث بدء الكشف على الطلاب بالكواشف الحرارية على بوابة المدرسة، ثم يتجه الطلاب لعبور بوابات التعقيم. 

بعد ذلك يتم توزيع الكمامات الطبية على الطلاب لمنع انتشار وباء كورونا والحفاظ على سلامتهم، ثم يتم توزيع المطهرات الكحولية والتأكد من التزام كل طالب باجراءات التباعد المتبعة. 

كما لوحظ التشديدات الأمنية فى الكشف على الأجهزة الإلكترونية من السماعات والموبيلات  والساعات الإلكترونية، وقد انهالت التنبيهات على الطلاب فور دخولهم من باب المدرسة من المراقبين والعاملين قائلين: اللى معاه موبايل أو سماعة يسلمهم ويسيب البطاقة .. الموبايلات ممنوعة .. و الساعات الإلكترونية كمان ممنوعة. 


ولوحظ إصرار مراقبي الثانوية العامة والعاملين بالمدرسة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مرتدين الكمامات والجوانتى الطبى حاملين الكواشف الحرارية، وصامدون  وحريصون على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب  لآخر يوم، حتى تمر الامتحانات بسلام و يصل كل طالب إلى منزله سالما آمنا دون التعرض لإصابة كورونا. 

و يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).

ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن ، امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات، مشددا على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).
حتى آخر يوم .. مراقبو الثانوية العامة يصرون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا
حتى آخر يوم .. مراقبو الثانوية العامة يصرون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا
حتى آخر يوم .. مراقبو الثانوية العامة يصرون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا
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