بعد نقل بعض الاختصاصات لـ ولي العهد.. أمير الكويت يخضع لـ عملية جراحية

ووفقا لـ وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الشيخ الجراح أن العملية تكللت بالتوفيق والنجاح.

وكان الشيخ علي الجراح أعلن صدور مرسوم أميري للاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بشكل مؤقت، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لموقع "الكويت نيوز" على "تويتر" دون ورود أي تفاصيل أخرى.







