بعد نقل بعض الاختصاصات لـ ولي العهد.. أمير الكويت يخضع لـ عملية جراحية

أعلن وزير شئون الديوان الأميري في دولة الكويت، الشيخ علي الجراح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أجرى عملية جراحية صباح اليوم، الأحد.
ووفقا لـ وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الشيخ الجراح أن العملية تكللت بالتوفيق والنجاح.
وقال الجراح: "ندعو الباري جل وعلا أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ سموه من كل مكروه".
وكان الشيخ علي الجراح أعلن صدور مرسوم أميري للاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بشكل مؤقت، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لموقع "الكويت نيوز" على "تويتر" دون ورود أي تفاصيل أخرى.
وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس، السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).