قفزة غير مسبوقة.. الصحة العالمية تعلن تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا حول العالم

أعلنت منظمة العالمية، مساء أمس السبت، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال 24 ساعة؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي.





وأوضح التقرير اليومي للصحة العالمية أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 259848 حالة، كما زادت الوفيات بواقع 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو، بحسب وكالة "رويترز".





وأشار التقرير المنظمة إلى أكبر الزيادات جاءت في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.





كانت المنظمة قد سجلت خلال يوم الجمعة 237743 إصابة جديدة. وبلغ متوسط ​​الوفيات 4800 في اليوم خلال شهر يوليو، بزيادة طفيفة عن متوسط بلغ ​​4600 وفاة في اليوم في يونيو.





وقد تم إحصاء أكثر من 14 مليون إصابة بالفيروس في 196 دولة ومنطقة وهذا تطور كبير يتعلق بوتيرة انتشار المرض الذي أودى بحياة ما يقرب من 600 ألف شخص في سبعة أشهر.



