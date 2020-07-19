أمريكا تتجاوز 140 ألف وفاة بـ فيروس كورونا

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في تحديث لأرقامها، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ140 ألف وفاة، متصدرة دول العالم في وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكانت الجامعة ذكرت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سجلت 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 139,960 حالة.





وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 60.207 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و298 ألفا و209 أشخاص.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" في إحصاء لها أن عدد وفيات فيروس كورونا في العالم تخطى 600 ألف شخص.





يأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، بواقع 259848 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة العالمية إنها أبلغت بـ 7360 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو.



