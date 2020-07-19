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أخبار العالم

محامي ترامب: نظام إيران سيسقط مثلما سقط سور برلين

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:15 ص
جولياني
جولياني
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محمد علي
وصف محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني وسائل الإعلام الأمريكية بـالتواطؤ لقيامها بـ"الدفاع" عن إيران، قائلا إن وسائل الإعلام المهمة "تقوم بالفعل بعمل إيران" ،وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

وألقى باللوم على الرئيس السابق باراك أوباما، وقال "أعتقد أنه بسبب الرئيس السابق باراك أوباما، والذي كان مفضلًا للغاية لإيران ، أصبحت وسائل الإعلام  مدافعة عن إيران".


وتحدث جولياني في قمة عالمية حول إيران عبر الإنترنت يوم الجمعة ، داعيًا إلى تغيير النظام في إيران قائلًا إن المعارضة الإيرانية  هي أكبر تهديد للنظام الثيوقراطي ، الذي وصف قادته بـ "المجانين" وقارنهم بالمافيا.


وحول  ما إذا  كان جولياني يتصور يومًا أن يسقط  النظام في إيران فقال "مثلما رأينا  ماحدث في بولندا أيام الاتحاد السوفيتي وسور برلين يسقط  وقلنا كيف حدث هذا؟، أستطيع أن أشعر بنفس الشئ حيال إيران".

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