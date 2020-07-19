تجاوزنا الذروة.. الصحة: لقاح كورونا سيخرج للنور أكتوبر المقبل "فيديو"

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر من أوائل الدول التي أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا ، عندما كان يطلق عليها التهاب رئوي غير معلوم المصدر.





وأشار "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك انخفاضًا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة، معلقًا: "نقدر نقول تجاوزنا فترة الذروة فى انتشار فيروس كورونا، ولكن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى رفع الحالات".





وأكد أن مصر في مرحلة انحسار الوباء، ولكن الالتزام هو طوق النجاة لنا في هذه المرحلة، منوهًا أنه يتم العمل على إنتاج اللقاح، متوقعا أن يكون المصل متوفر في شهر أكتوبر.