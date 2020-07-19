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حوادث

سحلوه في الوراق واحتجزوه بإمبابة وتخلصوا من الجثة في المناشي.. إحالة 3 أشقاء قتلوا لص توك توك في الجيزة للجنايات

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:09 ص
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
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ندى حمودة- أحمد مهدي
أحالت نياية حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية 3 أشقاء سحلوا بائعا متجولا وضربوه حتى الموت لاتهامه بسرقة توك توك من جراج يمتلكونه بمنطقة إمبابة لمحكمة الجنايات. 

أعد محمد رفعت طلبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة قرار الإحالة بعد تسلم تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه والتقارير الفنية الخاصة بتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة. 


وكشفت التحقيقات أن ملاك جراج بمنطقة امبابة علموا بقيام شاب بسرقة توك توك من داخل الجراج فقاموا بمطاردته وصولا لمنطقة الوراق حتى تمكنوا من ضبطه وانهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء وسحلوه في الشارع حتي أصيب بعض إصابات تمثلت في جروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد. 

وتبين من التحقيقات التي أجريت برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة أن المتهمين الأشقاء الثلاثة حملوا المجني عليه داخل التوك توك الذي سرقه وعادوا به إلى الجراج بإمبابة وألقوه بداخله لفترة حتى حضر مالك التوك توك لاستلامه وشاهد المجني عليه في حالة إعياء وما أن أدرك المتهمون أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة قاموا بحمله والتخلص من جثته بإحدى قرى مركز منشأة القناطر. 

وأجرى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة معاينة تصويرية لكافة الأماكن التي شهدت الواقعة حيث تم التوجه الى مسرح التعدي على القتيل بالضرب بالوراق وسماع شهادة عدد من شهود العيان علي الواقعة والذين سردوها كاملة ثم التوجه إلى مكان احتجازه بالجراج بمنطقة إمبابة والذي أكد الشاهد مالك التوك توك تواجده بداخله واخيرا إجراء معاينة لموقع العثور علي الجثة علي حافة ترعة بقرية ذات الكوم بدائرة مركز منشأة القناطر. 

واستعانت النيابة بخبراء الأدلة الجنائية الذين تمكنوا من الحصول علي عينات دماء من التوك توك الذي حمله به المتهمون المجني عليه للجراج لاحتجازه وكلفت المعمل الجنائي بفحصها ومضاهاتها بدماء القتيل، بالإضافة إلى مطواة أداة الجريمة، واجهت النيابة المتهمون الثلاثة بالتحريات وأقوال الشهود ليعترفوا بارتكابهم الجريمة بعدما قام أحدهم بتسليم نفسه للجهات الأمنية فيما تمكنت مباحث الجيزة برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من ضبط الآخرين، وقررت النيابة حبسهم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.
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