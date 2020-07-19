تغلبت على كورونا.. خروج سيدة معمرة 83 سنة من مستشفى عزل الزقازيق

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج سيدة معمرة وتدعى "إنصاف. ع. ح"، وتبلغ من العمر ٨٣ عاما، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من قسم العزل بمستشفى الأمراض الصدرية.









وأوضح وكيل الوزارة أن السيدة إنصاف تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية، وتم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.









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