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محافظات

تغلبت على كورونا.. خروج سيدة معمرة 83 سنة من مستشفى عزل الزقازيق

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:57 م
خروج سيدة معمرة ٨٣
خروج سيدة معمرة ٨٣ عام من مستشفي العزل
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج سيدة معمرة وتدعى "إنصاف. ع. ح"، وتبلغ من العمر ٨٣ عاما، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من قسم العزل بمستشفى الأمراض الصدرية.


وأوضح وكيل الوزارة أن السيدة إنصاف تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة المصرية، وتم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.


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وقدم الدكتور هشام شوقي مسعود الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة ومدير مستشفى الصدر، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.
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