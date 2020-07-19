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أخبار البلد

أولها اليوم.. مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى السودان

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:54 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
استأنفت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى دولة السودان، بتسيير رحلة جوية إلى العاصمة الخرطوم، بعد توقف فترة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت مصر للطيران، تسيير رحلة جوية منتظمة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، كأولى الرحلات بعد فترة التوقف، ضمن 16 رحلة جوية منتظمة تسيرها الشركة اليوم، إلى دول العالم. 

وتستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم وأسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.

وبدأت مصر للطيران رحلاتها، اعتبارا من اليوم الأحد، إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا، ومنتظر إلى أسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، وأيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.

وأوضحت مصر للطيران، أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
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