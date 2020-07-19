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تكنولوجيا

بعد 21 عاما.. لعبة شهيرة تتلقى أول تحديث لها منذ إطلاقها.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:59 م
لعبة الديدان الشهيرة
لعبة الديدان الشهيرة Worms
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شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة Team17، المطورة للعبة الديدان الشهيرة Worms Armageddon ، تحديثا كبيرا للعبة يجعلها قابلة للتشغيل على الأجهزة الحديثة، إلى جانب ذلك، تقول الشركة المطورة لها، إن اللعبة  ما تزال تعمل مع إصدارات نظام التشغيل ويندوز القديمة مثل ويندوز 95.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، يتضمن التحديث الجديد 370 إصلاحا و 45 تغييرا و 61 ميزة جديدة، ويعد هذا التحديث الأول لنسخة اللعبة المعروفة باسم Worms Armageddon، والتي تم إطلاقها لأول مرة عام 1999 على أجهزة الكمبيوتر.


ويأتي هذا التحديث كجزء من الاحتفال بالذكرى الـ 25 لإطلاق النسخة الأصلية من اللعبة Worms، حيث تخطط الشركة المطورة للعبة إطلاق نسخة محدثة من اللعبة تسمى Worms Rumble، لأجهزة PlayStation 4 و PlayStation 5 ومنصات أخرى مختلفة، والتي تأتي بميزة تعدد اللاعبين، إلى جانب اللعب والمنافسة في الوقت الفعلي عبر الإنترنت.

وتعد لعبة الديدان الشهيرة Worms، التي ظهرت لأول مرة في عام 1995، لعبة تكتيكية تعتمد على الأدوار، وتدور فكرتها حول كونها لعبة مدفعية تقليدية قائمة على الأدوار، لكنها استخدمت الديدان بدلًا من الدبابات.

وإلى جانب التوافق من أنظمة التشغيل الحديثة، تشمل الميزات الأخرى دعم سبع لغات مختلفة، والقدرة على لعب جولة جديدة على تضاريس دمرتها مباراة سابقة، ووضع streamer الذي يخفي عناوين بروتوكول الإنترنت IP داخل اللعبة.
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