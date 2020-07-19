AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافى 12 حالة مصابة بكورونا ببنها للتأمين الصحى

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى والمخصص لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية عن خروج 12 حالة بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس وذلك بعد ورود تقارير عينات المسحات التى تم سحبها منهم والتى جاءت سلبية وتحسن حالتهم.


وقال منير إنه بخروج المتعافين اليوم يرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفى إلى 550 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بدء استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتى اليوم.

كما تم صرف 382 بروتوكول علاج الذى أقرته وزارة الصحة للحالات التى لها عزل منزلى حتى تعافيهم ليكون إجمالى المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلى 932 حالة.

وأشار منير إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة فى التعامل مع الحالات.

وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابا بالفيروس ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الحالة النفسية.. خروج 16 حالة بعد تعافيهم من كورونا بالقليوبية

تعافي طبيب من كورونا في مستشفى التأمين الصحي ببنها وتحويل 4 للعزل المنزلي

البطلة المقاتلة .. تعافي مشرفة التمريض بقها للعزل من كورونا

خروج 23 متعافى من كورونا اليوم من مستشفى قها وبنها للتأمين الصحي

من بينهم طبيبة وطفلها الرضيع.. تعافي 89 حالة من كورونا بمستشفيات القليوبية

وفاة مدير مستشفى خاص فى بنها بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أيمن يونس يفتح النار على أنصاف نجوم تسببوا في الفتنة بين الأهلي والزمالك

طالب ثانوية عامة يستغيث عبر فيس بوك: دخلوني جروب نزل الامتحان بسرعة محلتش حاجة!

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

مش هيحصل تاني.. محافظ الغربية يشمع قاعة تصوير على طريق طنطا

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

يقع فيه الكثيرون .. مستشار المفتي يصحح اعتقادا خاطئا عن صلاة الاستخارة

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

أيمن يونس يفتح النار على أنصاف نجوم تسببوا في الفتنة بين الأهلي والزمالك

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احميه من فقر الدم .. 8 نصائح لـ علاج نقص الحديد لدى الأطفال

بـ جمبسوت أسود.. الإعلامية سالي عبد السلام تتألق بإطلالة أنيقة

ربان البحر الأحمر.. قصة قبيلة تعيش فى أكثر الأماكن حرارة بالعالم.. صور