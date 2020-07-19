تعافى 12 حالة مصابة بكورونا ببنها للتأمين الصحى

أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى والمخصص لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية عن خروج 12 حالة بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس وذلك بعد ورود تقارير عينات المسحات التى تم سحبها منهم والتى جاءت سلبية وتحسن حالتهم.









وقال منير إنه بخروج المتعافين اليوم يرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفى إلى 550 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بدء استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا وحتى اليوم.





كما تم صرف 382 بروتوكول علاج الذى أقرته وزارة الصحة للحالات التى لها عزل منزلى حتى تعافيهم ليكون إجمالى المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلى 932 حالة.





وأشار منير إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة فى التعامل مع الحالات.





وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابا بالفيروس ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.