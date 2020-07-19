AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 782 هاربًا و287 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:24 م
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية بأسوان حملاتها المكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع ، ومكافحة الجرائم المختلفة ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام ، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 450 جرامًا، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية إستهدفت الحملة مختلف المناطق على مستوى المحافظة .

وأقرأ أيضًا: ضبط 817 هاربًا و 245 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

وقد تم ضبط 782 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 146 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 40 هاربًا من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 427 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 168 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وضبط 2 محكوم عليهم فى قضايا جنايات وضبط وإحضار متهم وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت قضيتين لمخالفات المخابز البلدية ، و 10 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وقضية لسلع مهربة جمركيًا .

فيما تم ضبط 287 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، و 2 توك توك بدون ترخيص،  وتحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى في 43 مخالفة، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 39 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة متنوعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 789 هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية ومرورية بأسوان

ضبط 733 هاربا من أحكام و212 مخالفة مرورية بأسوان

ضبط 758 هاربًا من أحكام و 229 مخالفة مرورية بأسوان

فى حملة أمنية.. ضبط 202 مخالفة مرورية و580 هاربًا من أحكام بأسوان

ضبط 814 هاربًا من أحكام و13 كجم بانجو بحوزة 11 متهما بأسوان

ضبط 817 هاربًا و 245 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

ترشيحاتنا

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

كريستيانو رونالدو يوافق على الانتقال إلى نيوكاسل

أخبار الرياضة .. حقيقة توقيع لاعب إنبي لـ الأهلي .. تجديد عقد مروان محسن .. وفاة معلق رياضي .. وأول خطوة رسمية للزمالك في ملف نادي القرن

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

أيمن يونس يفتح النار على أنصاف نجوم تسببوا في الفتنة بين الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج جذاب.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد.. وزير الإنتاج الحربي الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

بفستان بطيخي .. لارا اسكندر بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير