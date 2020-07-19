ضبط 782 هاربًا و287 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية بأسوان حملاتها المكبرة لتحقيق الإنضباط بالشارع ، ومكافحة الجرائم المختلفة ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام ، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 450 جرامًا، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.
وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية إستهدفت الحملة مختلف المناطق على مستوى المحافظة .
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وقد تم ضبط 782 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 146 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 40 هاربًا من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 427 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 168 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وضبط 2 محكوم عليهم فى قضايا جنايات وضبط وإحضار متهم وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت قضيتين لمخالفات المخابز البلدية ، و 10 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وقضية لسلع مهربة جمركيًا .
فيما تم ضبط 287 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، و 2 توك توك بدون ترخيص، وتحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى في 43 مخالفة، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 39 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة متنوعة.
وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام ، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 450 جرامًا، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.
وفي مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية إستهدفت الحملة مختلف المناطق على مستوى المحافظة .
وأقرأ أيضًا: ضبط 817 هاربًا و 245 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان
وقد تم ضبط 782 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان من بينهم 146 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 40 هاربًا من جنح الحبس المستأنف ، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 427 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 168 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وضبط 2 محكوم عليهم فى قضايا جنايات وضبط وإحضار متهم وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت قضيتين لمخالفات المخابز البلدية ، و 10 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، و 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، وقضية لسلع مهربة جمركيًا .
فيما تم ضبط 287 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت ضبط سائق تحت تأثير المخدر ، و 2 توك توك بدون ترخيص، وتحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة، بجانب التصالح الفورى في 43 مخالفة، وتحرير 70 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 39 حالة لعدم قبول التصالح ، وتحرير 95 مخالفة متنوعة.