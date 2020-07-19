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أخبار البلد

بتوجيهات من النائب أبو العينين : تعقيم وتطهير عزبة القصبجي بالجيزة ..شاهد

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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مريم عزت - سيد أحمد- أشرف العمدة
بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب مستقبل وطن، واصل أعضاء حملته تطهير وتعقيم العديد من الشوارع و الحارات فى عزبة القصبجي بالجيزة .

وتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .

وقام أعضاء حملة النائب ابو العينبن بتطهير  وتعقيم ش ماهر فرغلي- ش سيد فسيخه- ش رجب عمر - ش مقديم - حارة احمد خليفة - ش ومسجد المدينة المنورة- ش عبده صديق - ش محمود عوض - ش الجامع من ش والى - ش عبد الله الموان - حارة احمد زغلول ش الشيخ ابراهيم الشامي - حارة سيد الاسمر.

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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
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