ماسك وبيزوس وإمباني.. مليارديرات قفزت ثرواتهم في زمن كورونا

تكبد الاقتصاد العالمي خسائر مالية كبيرة خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول للحد من تفشي الفيروس.





وقدر بنك الاقتصاد الآسيوي خسائر الاقتصاد العالمي إلى ما بين 5: 8 تريليون دولار، بفعل استجابة حكومات العالم لآثار الوباء.





لكن هذه الخسائر لا تسري على الجميع، فهناك رجال أعمال ربحوا في ظل أزمة كورونا، مستغلين سياسات الإغلاق التي فرضتها حكومات العالم، لزيادة أرباحهم.





ومن بين هؤلاء الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، وإيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، حسب تقديرات مجلة "فوربس".





وفي هذه السطور يستعرض صدى البلد أبرز الرابحين في ظل أزمة كورونا رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة في العالم:





جيف بيزوس - شركة أمازون

ارتفعت أسهم شركة أمازون منذ تفشي جائحة كورونا في العالم كله، وتحديدًا في 18 مارس 2020.





واستفادت الشركة المملوكة لجيف بيزوس من سياسات الإغلاق وبقاء الناس في منازلهم، واتجاههم للتسوق الإلكتروني من خلال موقع أمازون وشركاتها.





وتشير تقديرات فوربس إلى أن ثروة بيزوس قفزت خلال هذه الفترة إلى 68 مليار دولار رغم الخسائر البسيطة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.





إيلون ماسك

كذلك انضم إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي إلى قائمة الأثرياء الذين قفزت ثرواتهم في ظل أزمة كورونا، وانتقل ماسك من المرتبة 31 إلى المرتبة التاسعة خلال الأسابيع الماضية.





وأشارت تقديرات فوربس إلى أن ثروة ماسك تضاعفت 3 مرات، بفعل القفزات الضخمة لأسهم شركة "تسلا" والتي ارتفعت بنسبة 320%.





موكيش إمباني

رجل الأعمال الهندي موكيش إمباني انضم أيضا إلى قائمة الرابحين، إذ كانت شركته ريلاينس للصناعات المحدودة، من بين الشركات الرابحة في 2020، وبلغت قيمة ثروته إلى نحو أكثر من 71 مليار دولار.





ليصبح موكيش بفعل هذه القفزة سابع أغنى رجل في العالم، منضمًا إلى قائمة بيزوس وماسك.





برنارد ارنو