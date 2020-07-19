السياحة تفتح تحقيقا في تعسف موظف مع الجمهور بقصر البارون

توجه ظهر اليوم الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى قصر البارون امبان لتفقد أحوال الزيارة به، والوقوف على حقيقة ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من طول مدة انتظار بعض الزائرين حتى فتح شباك تذاكر القصر وتعسف أحد الموظفين في التعامل معهم ومنعهم من الدخول وزيارة القصر.

أقرأ أيضا | رئيس الوزراء : الدعم الكامل للحكومة الشرعية باليمين و قد تم عمل مذكرة بالواقعة وإحالة الموضوع برمته للتحقيق للوقوف علو حقيقة الأمر.

أقرأ أيضا | الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي



أوضح د. اسامة طلعت ان وزارة السياحة والآثار تقدر جيدا الاقبال الشديد والغير المسبوق الذي يشهده قصر البارون امبان من الزائرين، لذلك تم استمرار تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر والتي كان قد أقرها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فور افتتاحه للجمهور في أواخر يونيو الماضي، لتكون من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٦ مساءا حتى إشعار آخر، مع الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد على ان الوزارة لن تسمح بزيادة اعداد الزائرين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بحيث ستستمر في بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميا كحد أقصى بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد الزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى٤٥ دقيقة.



