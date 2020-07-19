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رياضة

الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على ألافيس بثلاثية نظيفة في آخر جولات الدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أنهى نادي برشلونة، الشوط الأول من مباراته التي تجمعه بنظيره نادي ألافيس، متقدمًا عليه بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.


برشلونة دخل اللقاء بدون هدف، بعد خسارته لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي لصالح نادي ريال مدريد يوم الخميس الماضي.


اللاعب الشاب ريكي بويج كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الثالثة، من تسديدة قوية بعيدة المدى، لكنها ارتطمت بالعارضة.


وفي الدقيقة 24، استطاع زميله أنسو فاتي تسجيل الهدف الأول للبارسا، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي من الجهة اليمنى، ليقابلها بتسديدة قوية، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.


ميسي أبى أن يخرج من الشوط الأول إلا وهو مسجل لهدف ثان لفريقه برشلونة، وكان ذلك في الدقيقة الرابعة والثلاثين، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف 24 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.


وفي الدقيقة 44، أضاف الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.


ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني برصيد 82 نقطة، فيما يحتل ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.
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