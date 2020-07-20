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اقتصاد

أسعار الذهب فى بداية التعاملات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:02 ص
ذهب ودولارات
ذهب ودولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات مستهل اليوم الاثنين 20 يوليو 2020 ،ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

وجاء متوسط سعر أنواع الذهب في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 916 جنيها إلى 918 جنيها .
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 803 جنيها إلى 804 جنيها .

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كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  687 جنيها إلى 688 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 534 جنيها إلى 536 جنيها .
فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها .. يزن 8 جرامات من عيار 21.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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