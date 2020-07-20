أسعار الذهب فى بداية التعاملات

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 803 جنيها إلى 804 جنيها .





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كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 687 جنيها إلى 688 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 534 جنيها إلى 536 جنيها .

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها .. يزن 8 جرامات من عيار 21.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



