الذهب يستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد، لدي محالات الصاغة،بعد زيادتها بمتوسط 3 جنيهات، أمس السبت.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو 803 جنيه مقابل 800 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 918 جنيه مقابل914 جنيها أمس بزيادة بلغت 4 جنيهات.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 688 جنيه مقابل686 جنيها أمس بزيادة بلغت جنيهان.
بينما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 535 جنيه مقابل 533 جنيها أمس بفرق جنيهان.
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيه و أوقية الذهب نحو 28.541 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 917.714 ألف جنيه.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.